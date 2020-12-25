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6 لاعبين على رادار يوفنتوس في الميركاتو الشتوي

تاريخ النشر: 25/12/2020 - 20:01

6 لاعبين على رادار يوفنتوس في الميركاتو الشتوي
النجم الهولندي ممفيس ديباي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن إدارة يوفنتوس الإيطالي وضعت 6 لاعبين ضمن اهتماماتها لتعزيز حلقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشار موقع "كالتشيو ميركاتو" فإن لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، يصبح هدفًا أقل استحالة يومًا بعد يوم، لكن الوضع الاقتصادي للصفقة لا يزال معقدًا، ويحتاج اليوفي أولًا للتخلص من سامي خضيرة وفيدريكو برنارديسكي.

وأوضح أن الخيارات الأقل تكلفة في وسط ملعب يوفنتوس، هي رودريغو دي بول (أودينيزي) ومانويل لوكاتيلي (ساسولو).

وذكر الموقع الإيطالي أن يوفنتوس لا يستهدف صفقة سوبر في الهجوم، وقد يواصل الموسم بكريستيانو رونالدو وألفارو موراتا مع باولو ديبالا فقط.

وقال "كالتشيو ميركاتو" إن يوفنتوس قلل مؤخرًا من اتصالاته مع جيرو (تشيلسي)، ولا يزال موقع أركاديوس ميليك (نابولي) غير واضح، بينما تفكر إدارة السيدة العجوز في الانقضاض على ممفيس ديباي (ليون) المستهدف من قبل برشلونة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#ممفيس ديباي
#بول بوغبا
#الميركاتو

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