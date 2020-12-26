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ريال مدريد يتفق على ضم مدافع بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 26/12/2020 - 21:52

ريال مدريد يتفق على ضم مدافع بايرن ميونخ
النجم النمساوي ديفيد ألابا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني توصل لاتفاق من أجله التعاقد مع مدافع بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن، بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن النادي البافاري في وقت سابق، فشل التوصل لاتفاق مع اللاعب، حول توقيع عقد جديد.

وبحسب موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، المقرب من الريال، فإن النادي الملكي توصل بالفعل لاتفاق مع ألابا، على تفاصيل عقده، وسيتم توقيعه في الفترة القانونية، بدءًا من كانون الثاني/ يناير المقبل، وتفعيله رسميًا بنهاية الموسم.

وأوضح الموقع أن العرض الذي قدمه ريال مدريد، ينص على توقيع ألابا لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.

ورغم ذلك، لم يفقد ناديا تشيلسي ويوفنتوس الأمل، حتى الآن، في التعاقد مع النمساوي، طالما لم يوقع أي عقود مع الريال.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ريال مدريد
#ديفيد ألابا
#بايرن ميونخ

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