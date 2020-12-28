برشلونة يتلقى دفعة قوية قبل ملاقاة إيبار

أفادت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني تلقى دفعة قوية قبل مواجهة إيبار غدا، الثلاثاء، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الليغا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن جناح الفريق الكاتالوني، عثمان ديمبلي، اقترب كثيرًا من العودة للمشاركة بشكل طبيعي في مباريات البارسا.

وأضافت أن ديمبلي شارك بشكل طبيعي مع بقية زملائه في الفريق بتدريبات اليوم، موضحة أنه من المتوقع ان يدخل اللاعب قائمة مباراة الغد.

ونوهت الصحيفة أن التدريبات شهدت ظهور وجه جديد من لاعبي الشباب وهو إلياكس موريبا، لاعب الوسط، الذي يشارك لأول مرة بتدريبات الفريق الأول.

وختمت بأن جميع اللاعبين شاركوا في التدريبات باستثناء الرباعي جيرارد بيكيه، سيرجي روبيرتو، أنسو فاتي بجانب ليونيل ميسي.

ولم يشارك الفرنسي ديمبلي في المباريات الخمس الأخيرة لبرشلونة بمختلف المسابقات بسبب الإصابة.