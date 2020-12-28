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ميسي: أود الرحيل عن برشلونة بأفضل طريقة

تاريخ النشر: 28/12/2020 - 08:33

ميسي: أود الرحيل عن برشلونة بأفضل طريقة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

تطرق النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إلى إمكانية رحيله عن صفوف برشلونة الإسباني عقب نهاية الموسم الجاري، مؤكدا أنه يريد العودة بعد الاعتزال للعمل في الفريق.

وذكر ميسي خلال حواره لقناة "LaSexta" الإسبانية "ليس لدي أي شيء واضح حول مستقبلي حتى نهاية العام، وسأنتظر حتى نهاية الموسم، وأركز على الحصول على الألقاب وليس أشياء أخرى".

وأضاف "أعلم أن هناك الكثير من الأشخاص الذين ما زالوا يحبونني ويريدون مني الاستمرار في النادي، وأعلم أيضًا أن آخرين ليسوا كذلك بعد ما حدث، وسأبقى للعيش في برشلونة وأريد أن أكون في النادي مرة أخرى بطريقة ما".

وتابع "لقد قلت دائمًا إنني أرغب في عيش تجربة بالدوري الأميركي، لكن هذا ليس الوقت المناسب، ولا أفكر كيف سينتهي الموسم، واليوم ليس من الجيد أن أقول ما سوف أفعله لأنني لا أعرف أيضًا".

وأردف "لم أكن حقًا في المكان الذي أردت أن أكون فيه، وكان من الصعب بالنسبة لي التكيف مع غرفة الملابس بعد ما حدث، فهناك العديد من الأشخاص الجدد، وثقافات مختلفة، ومن المستحيل أن أرحل إلى ريال مدريد أو أتلتيكو".

ونوه "لا أعرف ما إذا كنت سأرحل أم لا، ولكن إذا رحلت أود الرحيل بأفضل طريقة، وسأعود للعيش في المدينة والعمل في النادي بعد ذلك، وبرشلونة أكبر بكثير من أي لاعب، وآمل أن يأت الرئيس الجديد بعمل جيد".

وأوضح "سأفعل شيئا متعلقًا بكرة القدم، على الرغم من أنني لن أتجه للتدريب، حيث لا أرى نفسي مدربًا، لكنني أرغب في أن أكون مديرًا رياضيًا وسأحضر اللاعبين الذين أريدهم".

وزاد "إنها قصة حب منذ الصغر مع النادي والمدينة، وبغض النظر عن النهاية، لا يجب أن يتم تلويث كل شيء عشته في مسيرتي، وكل شيء يتم التغلب عليه دائمًا، وسنرى النهاية".

وأتم "أتمنى في نهاية هذا العام القذر الذي عشناه، أن نخرج شيئا فشيئا من هذا الوضع".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليونيل ميسي
#برشلونة

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