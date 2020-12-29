هالاند يحدد أصعب 3 مدافعين في العالم

أفادت تقارير صحفية أن نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، اختار أصعب 3 مدافعين في العالم بالوقت الحالي.

وذكر هالاند، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "أعتقد أن أفضل 3 مدافعين في العالم، هم سيرجيو راموس وفان دايك وكوليبالي".

وأضاف "الثلاثي يتمتع بقوة بدنية رائعة للغاية، لكنهم أيضًا أذكياء جدًا في الملعب".

وأشارت الصحيفة، إلى أن هالاند الذي يُعد من أبرز أهداف ريال مدريد، جعل المسؤولين في الميرنغي يشعرون بحالة جيدة، حيث لا يفقدون أبدًا رغبتهم في ضمه، لاسيما وأنه من أبرز اللاعبين الهدافين في العالم.