ريال مدريد يوجه صفعة لميلان!

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني وجه صفعة قوية لآيه سي ميلان الإيطالي، بعدما أبدى تمسكه بلاعبه المعار عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسبانية، فقد قرر ريال مدريد استعادة مهاجمه إبراهيم دياز، المعار إلى ميلان، عقب انتهاء إعارته في نهاية الموسم.

وانتقل دياز إلى ميلان في بداية هذا الموسم، بحثًا عن فرصة أكبر للعب، بعدما خرج من حسابات مدربه زين الدين زيدان.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد يعتبر دياز أحد العناصر التي تمثل مستقبل الميرنغي، رغم عدم مشاركته كثيرًا بقميص الفريق.

وأشار التقرير، إلى أن المستويات التي قدمها دياز مع ميلان، هي التي دفعت ريال مدريد لاتخاذ قرار عودته من جديد.

ويعتبر هذا القرار بمثابة صدمة كبيرة لميلان، الذي كان يستعد للتفاوض مع ريال مدريد حول ضم دياز بشكل نهائي.