  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يوجه صفعة لميلان!

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 13:34

ريال مدريد يوجه صفعة لميلان!
اللاعب الإسباني إبراهيم دياز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني وجه صفعة قوية لآيه سي ميلان الإيطالي، بعدما أبدى تمسكه بلاعبه المعار عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لموقع "ديفينسا سينترال" الإسبانية، فقد قرر ريال مدريد استعادة مهاجمه إبراهيم دياز، المعار إلى ميلان، عقب انتهاء إعارته في نهاية الموسم.

وانتقل دياز إلى ميلان في بداية هذا الموسم، بحثًا عن فرصة أكبر للعب، بعدما خرج من حسابات مدربه زين الدين زيدان.

وأوضح التقرير، أن ريال مدريد يعتبر دياز أحد العناصر التي تمثل مستقبل الميرنغي، رغم عدم مشاركته كثيرًا بقميص الفريق.

وأشار التقرير، إلى أن المستويات التي قدمها دياز مع ميلان، هي التي دفعت ريال مدريد لاتخاذ قرار عودته من جديد.

ويعتبر هذا القرار بمثابة صدمة كبيرة لميلان، الذي كان يستعد للتفاوض مع ريال مدريد حول ضم دياز بشكل نهائي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ريال مدريد
#إبراهيم دياز
#ميلان
#زين الدين زيدان

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أخاء الناصرة يتعاقد مع مدرب خلفا لهادية
أخاء الناصرة يتعاقد مع مدرب خلفا لهادية

2020-12-30

مدرب اليونايتد: قادرون على الارتقاء لقمة البريمييرليغ
مدرب اليونايتد: قادرون على الارتقاء لقمة البريمييرليغ

2020-12-30

مدرب برشلونة: افتقدنا لميسي والليغا معقدة للغاية
مدرب برشلونة: افتقدنا لميسي والليغا معقدة للغاية

2020-12-30

الأكثر قراءة

تمديد اعتقال سما عبد الهادي على خلفية حفل مقام النبي موسى

تمديد اعتقال سما عبد الهادي على خلفية حفل مقام النبي موسى

2020-12-29
وفاة المخرج السوري حاتم علي

وفاة المخرج السوري حاتم علي

2020-12-29
أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

أشكنازي يعتزم الانفصال عن غانتس والأخير يطالب نيسانكورين بالاستقالة

2020-12-29
نهلال: تحطم طائرة بدون طيار والجيش الإسرائيلي ينقلها

نهلال: تحطم طائرة بدون طيار والجيش الإسرائيلي ينقلها

2020-12-29
مندلبليت شكل سرا فريق خبراء قانونيين لمناقشة ملفات نتنياهو

مندلبليت شكل سرا فريق خبراء قانونيين لمناقشة ملفات نتنياهو

2020-12-29