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مدرب اليونايتد: قادرون على الارتقاء لقمة البريمييرليغ

تاريخ النشر: 30/12/2020 - 09:04

مدرب اليونايتد: قادرون على الارتقاء لقمة البريمييرليغ
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

عقب مدرب مانشستر يونايتد، النرويجي أولي جونار سولسكاير، بعد فوز فريقه على وولفرهامبتون بهدف مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر سولسكاير في تصريحات عقب المباراة نقلها موقع "بي بي سي": "هذه نقطة عملنا عليها في وقت مبكر من الموسم، وعلينا تحقيق المزيد من النقاط في أوقات متأخرة من المباريات، الآن أشعر بأن اللاعبين أصبحوا أقوياء ذهنيا وبدنيًا للقيام بذلك".

وتابع "السبب وراء عدم ظهورنا بأفضل شكل ممكن هو مواجهتنا لفريق جيد، ربما عانوا من الإرهاق بصورة أكبر منا بالقرب من النهاية، وربما ساعدنا أيضًا حصولنا يوم إضافي للتعافي عنهم".

وعلق سولسكاير على عام 2020 "كانت سنة إيجابية من حيث النتائج، هذه المجموعة قادرة ذهنيًا وبدنيًا الارتقاء لأعلى جدول الترتيب".

وأتم "تمتعنا بالحظ في الانتصار، ولكن هذا ما يحدث عندما تضع الفرق تحت الضغط".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#أولي جونار سولسكاير
#الدوري الإنجليزي
#وولفرهامبتون

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