ريال مدريد يقدم عرضا وحيدا لضم ألابا

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني قدم عرضه للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ الألماني، دافيد ألابا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، وأعلن الأخير، عدم النجاح في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حول التجديد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد قدم عرضًا للنجم النمساوي لمدة 4 مواسم، وبراتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

وكانت تقارير صحفية أخرى زعمت أن ريال مدريد رفع عرضه إلى 12 مليون يورو، وأن العقد مدته 3 مواسم، لكن "ماركا" تؤكد أن هذا العرض الوحيد من الميرنغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نوايا اللاعب نحو تمثيل ريال مدريد واللعب في الليغا واضحة، لذا يسعى الميرنغي لحسم الصفقة في أقرب وقت.

وأوضحت أن زين الدين زيدان مدرب الملكي، سعيد جدًا بالصفقة، بسبب قدرة ألابا على اللعب في قلب الدفاع، بالإضافة إلى مركز الظهير الأيسر.

وقالت "ماركا" إن ألابا سيمنح زيزو بديلًا لسيرجيو راموس في حالة مغادرته، وقد ينافس رافاييل فاران على مركزه بالتشكيلة الأساسية.