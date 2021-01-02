  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يقدم عرضا وحيدا لضم ألابا

تاريخ النشر: 02/01/2021 - 16:50

ريال مدريد يقدم عرضا وحيدا لضم ألابا
النجم النمساوي دافيد ألابا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني قدم عرضه للتعاقد مع مدافع بايرن ميونخ الألماني، دافيد ألابا، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد ألابا مع بايرن ميونخ في الصيف المقبل، وأعلن الأخير، عدم النجاح في التوصل إلى اتفاق مع اللاعب حول التجديد.

ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن ريال مدريد قدم عرضًا للنجم النمساوي لمدة 4 مواسم، وبراتب سنوي يبلغ 10 ملايين يورو.

وكانت تقارير صحفية أخرى زعمت أن ريال مدريد رفع عرضه إلى 12 مليون يورو، وأن العقد مدته 3 مواسم، لكن "ماركا" تؤكد أن هذا العرض الوحيد من الميرنغي.

وأشارت الصحيفة إلى أن نوايا اللاعب نحو تمثيل ريال مدريد واللعب في الليغا واضحة، لذا يسعى الميرنغي لحسم الصفقة في أقرب وقت.

وأوضحت أن زين الدين زيدان مدرب الملكي، سعيد جدًا بالصفقة، بسبب قدرة ألابا على اللعب في قلب الدفاع، بالإضافة إلى مركز الظهير الأيسر.

وقالت "ماركا" إن ألابا سيمنح زيزو بديلًا لسيرجيو راموس في حالة مغادرته، وقد ينافس رافاييل فاران على مركزه بالتشكيلة الأساسية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ريال مدريد
#دافيد ألابا
#بايرن ميونخ

حوارات

د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي
د. صباغ - خوري: أكاديميون من الداخل يقودون العودة إلى الإطار الكولونيالي

2020-12-26

المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان
المحامي مجد أبو صالح: لهذا نرفض مشروع التوربينات الإسرائيليّة في الجولان

2020-12-19

د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"
د. محمد أبو سمرة: الإسلامية الجنوبية وضعتنا في خانة "فقه الأقليات"

2020-12-12

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشيلسي يخطط للتعاقد مع حارس ميلان
تشيلسي يخطط للتعاقد مع حارس ميلان

2021-01-02

ميسي يحمل نبأ سارا لبرشلونة
ميسي يحمل نبأ سارا لبرشلونة

2021-01-02

مانشستر سيتي يتلقى صفعة قبل ملاقاة تشيلسي
مانشستر سيتي يتلقى صفعة قبل ملاقاة تشيلسي

2021-01-02

الأكثر قراءة

الجريمة مستمرّة في العام الجديد: مقتل شاب إثر إطلاق نار في جديدة المكر

الجريمة مستمرّة في العام الجديد: مقتل شاب إثر إطلاق نار في جديدة المكر

2021-01-01
أم الفحم: احتجاج إثر إرجاء التطعيم بسبب نتنياهو

أم الفحم: احتجاج إثر إرجاء التطعيم بسبب نتنياهو

2021-01-01
فيديو | إصابة حرجة لشاب فلسطينيّ برصاص الاحتلال جنوب الخليل

فيديو | إصابة حرجة لشاب فلسطينيّ برصاص الاحتلال جنوب الخليل

2021-01-01
ضابط إسرائيلي: هجوم لـ

ضابط إسرائيلي: هجوم لـ"حزب الله" في "المستقبل القريب"

2021-01-01
تشييع شعبي وفني مهيب لحاتم علي في دمشق

تشييع شعبي وفني مهيب لحاتم علي في دمشق

2021-01-01