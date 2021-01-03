راموس يضع شرطا مقابل تجديد عقده

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الإسباني، سيرجيو راموس، وضع شرطا مقابل تجديد عقده مع فريقه ريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد راموس مع الفريق الملكي في الصيف المقبل، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لشبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، فإن راموس وافق على عرض ريال مدريد للتجديد حتى صيف 2023، كما لم يعارض خفض راتبه في العقد الجديد.

وأشارت إلى أن راموس اشترط فقط الحصول على مكافآت بقيمة مليوني يورو، إذا شارك في 30 مباراة بالموسم الواحد.

وأوضحت أن موقف راموس من التجديد لا يزال معقدًا، لكن هناك حالة تفاؤل لدى ريال مدريد بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق حول العقد الجديد.

وذكرت العديد من التقارير الصحفية، أن هدف راموس هو الاعتزال مع ريال مدريد.