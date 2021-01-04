رابطة الليغا ترفض طلب برشلونة!

أفادت تقارير صحفية أن رابطة الليغا رفضت طلبا تقدم به فريق برشلونة الإسباني بخصوص مباراته أمام إلتشي يوم 24 كانون الثاني/ يناير، ضمن أحداث الجولة الـ20 من الدوري.

وكان برشلونة قد طلب عدم إقامة المباراة في ذلك الموعد، بسبب تزامنه مع الانتخابات الرئاسية للنادي، واقترح اللعب يوم السبت 23 كانون الثاني/ يناير أو الاثنين 25 من الشهر الجاري.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن كل شيء يشير إلى أن المباراة، ستقام في موعدها يوم الأحد 24 كانون الثاني/ يناير، حيث لم يتم الاستجابة لطلب البارسا.

وكان برشلونة قد أعلن تطبيق اللا مركزية في الانتخابات، لأول مرة في تاريخه، حيث يمكن لأعضائه التصويت في عدة أماكن، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يُذكر أن الحكومة الكاتالونية، فرضت قيودًا صحية من 7 إلى 17 كانون الثاني/ يناير، بسبب زيادة حالات الإصابة بكورونا، وتوجد شكوك حول إقامة الانتخابات، إذا لم يتحسن الوضع الصحي.