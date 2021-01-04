يوفنتوس يسعى لضم نجم تشيلسي

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب يوفنتوس الإيطالي، أندريا بيرلو، ألمح إلى إمكانية إبرام صفقة هجومية من تشيلسي الإنجليزي في الميركاتو الشتوي الجاري.

ويبحث يوفنتوس عن تدعيم الفريق بمهاجم صريح في الفترة المقبلة، في ظل عدم وجود بديل لألفارو موراتا.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع "توتو ميركاتو": "جيرو؟ قد نحتاجه أيضًا، لكن ربما يعرف فابيو باراتيسي (المدير الرياضي) أفضل مني".

وأضاف "لقد تحدثنا عن اللاعب الفرنسي ونأمل أن نفعل شيئًا في هذه الأيام، نحن نعرف جيدًا الخصائص التي يتمتع بها جيرو".

وحقق يوفنتوس فوزًا كبيرًا على ضيفه أودينيزي، بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد بملعب أليانز ستاديوم، في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري الإيطالي.

ويستعد اليوفي لمواجهة صعبة مساء الأربعاء المقبل، عندما يحل ضيفًا على المتصدر ميلان، في ملعب سان سيرو بالجولة 16.