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ألابا يرد على اهتمام ليفربول

تاريخ النشر: 05/01/2021 - 21:21

ألابا يرد على اهتمام ليفربول
النجم النمساوي ديفيد ألابا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ليفربول الإنجليزي فشل في التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، ديفيد ألابا، الذي يعتبر هدفا لريال مدريد الإسباني.

وينتهي عقد ألابا (28 عامًا) مع بايرن بنهاية الموسم الجاري، وسط أنباء تفيد باتفاقه مع ريال مدريد على الانتقال إلى صفوفه، بدءًا من الصيف المقبل، بشكل مجاني.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، والمقرب من ريال مدريد، فإن ألابا تلقى عدة عروض من كبار البريمييرليغ في الأيام القليلة الماضية، وعلى رأسها ليفربول، الذي يسعى لتقوية صفوفه مرة أخرى.

وأوضح التقرير، أن رغبة ألابا ما زالت تتمثل في اللعب لريال مدريد، وارتداء قميص الميرنغي، بدءًا من الصيف المقبل.

وأشار التقرير، إلى أن ريال مدريد قدم عقدًا لألابا مدته 3 مواسم، براتب 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، وهو ما وافق عليه اللاعب دون تفكير أو انتظار لعروضٍ أكبر، من أجل تحقيق حلمه باللعب في صفوف الميرنغي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ديفيد ألابا
#ليفربول
#بايرن ميونخ
#ريال مدريد

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