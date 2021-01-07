مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الرابطة بفوزه على يونايتد

تمكّن نادي مانشستر سيتي، من التأهُّل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة بفوزه على جاره ومضيفه مانشستر يونايتد، يهدفين دون ردّ، أمس الأربعاء، في نصف النهائي.

وسجل اللاعبان جون ستونز (50)، والبرازيلي فيرناندينيو (83) الهدفين.

وسيلعب سيتي المباراة النهائية ضد توتنهام الفائز أول من أمس الثلاثاء، على ضيفه برنتفورد من الدرجة الأولى بهدفين دون رد كذلك.

ولم يستفد يونايتد من غياب عدد كبير من اللاعبين الأساسيين لفريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا، لإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وتعرض للخسارة الأولى محليا بعد 11 مباراة (9 انتصارات وتعادلين).

وعادل غوارديولا نظيره النروجي أولي غونار سولسكاير مدرب يونايتد بعدد الانتصارات في المواجهات المباشرة بينهما، وأصبح لكل واحد بينهما ثلاثة انتصارات مقابل تعادل في المباريات السبع التي جمعتهما.

وقال الإسباني بعد المباراة: "التغلب على يونايتد على أرضه امر مميز ونتيجة رائعة. الشوط الأول كان محبطا لكننا أجرينا تعديلات في الشوط الثانية وفزنا بالمباراة".

وأضاف: "الوصول إلى النهائي مرتين متتاليتين أمر رائع ونأمل بالفوز باللقب مرة اخرى".

وفشل "الشياطين الحمر" بالثأر من الـ"سيتيزن" الذي أنهى له مشواره عند هذا الدور في الموسم الماضي (3-1 ذهابا في أولدترافورد وصفر-1 إيابا) في طريقه لإحراز اللقب على حساب أستون فيلا 2-1.

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 50 بعد متابعة ركلة حرة نفذها فيل فودن إلى داخل منطقة الجزاء في مرمى الحارس، دين هندرسون، اعترض عليه أصحاب الأرض لكن حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" أثبت صحته.

وأضاف فيرناندينيو الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء (83).