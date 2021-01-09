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مورينيو يسعى لإبرام صفقة ثالثة من ريال مدريد

تاريخ النشر: 09/01/2021 - 01:00

مورينيو يسعى لإبرام صفقة ثالثة من ريال مدريد
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي أبدى رغبته في التعاقد مع نجم جديد من ريال مدريد الإسباني في الميركاتو الشتوي الجاري.

وكان توتنهام قد ضم لاعبين من ريال مدريد في الصيف الماضي، وهما سيرجي ريغيلون "بيع نهائي"، وغاريث بيل على سبيل الإعارة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد، ضمن قائمة ترشيحات البرتغالي جوزيه مرينيو، مدرب توتنهام.

ويرغب مورينيو في تقوية دفاعات فريقه على أمل المنافسة على لقب البريمييرليغ هذا الموسم، في ظل شراسة هجومه بوجود الثنائي هاري كين، وسون.

ولا يشارك ميليتاو بصفة أساسية مع ريال مدريد، ويأتي ترتيبه رابعًا بعد الثلاثي سيرجيو راموس، ورافاييل فاران، وناتشو فرنانديز.

وانضم ميليتاو إلى الريال في صيف 2019، قادمًا من بورتو، مقابل 50 مليون يورو.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#توتنهام هوتسبير
#جوزيه مورينيو
#إيدير ميليتاو
#ريال مدريد

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