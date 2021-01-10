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زيدان بعد التعادل: لم تكن مباراة كرة قدم

تاريخ النشر: 10/01/2021 - 09:41

زيدان بعد التعادل: لم تكن مباراة كرة قدم
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، استياءه بعد التعادل السلبي أمام أوساسونا، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الليغا.

وذكر زيدان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد تعاملنا مع الأمر بشكل سيء، وفعلنا ما يمكننا القيام به في الملعب، ولم تكن مباراة كرة قدم".

وأضاف "هذا ما نشعر به بعد ما حدث، ولا نعرف متى سنعود إلى مدريد، وهذه المباراة كان يجب تأجيلها".

وتابع زيدان "لم تكن مباراة في كرة القدم، لكن ما حدث أصبح في الماضي".

وأتم "أشتكي مما حدث، فلم تكن الظروف مهيأة لإقامة مباراة في كرة القدم، أنا أكرر حديثي لكن هذا ما حدث".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#زين الدين زيدان
#ريال مدريد
#أوساسونا
#الدوري الإسباني

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