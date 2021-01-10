سان جيرمان يدخل سباق ضم بوغبا

أفادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه في المنافسة على التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، بول بوغبا، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ومن المعروف أن يوفنتوس يستهدف إعادة بول بوغبا إلى تورينو، بعد 5 مواسم من رحيله إلى أولد ترافورد.

وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن باريس سان جيرمان دخل سباق ضم بوغبا، بناء على رغبة مديره الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

ويرتبط بوغبا بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي بنهاية الموسم المقبل، لكنه لا يقدم أفضل مستوياته مع مانشستر يونايتد منذ فترة طويلة.

وأوضح التقرير، أن بوكيتينو يرى في بوغبا عنصرًا أساسيًا في مشروعه الجديد مع باريس سان جيرمان، والذي يتضمن أيضًا عدم التفريط في مبابي ونيمار.

وأشار التقرير، إلى أن مشروع سان جيرمان قد يكون أكثر إغراء لبوغبا من يوفنتوس.

واختتم التقرير، بأن مانشستر يونايتد قد يقيم سعر بوغبا بنحو 80 مليون يورو، وهو رقم في متناول باريس سان جيرمان.