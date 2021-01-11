كامافينغا يرد على اهتمام ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن لاعب رين الفرنسي، إدواردو كامافينغا، رد على اهتمام ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته في الفترة القادمة.

وقال كامافينغا في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "من الواضح أنه أمر رائع، عندما يهتم بك فريق كبير، لكن أنا هادئ وفي رين".

وأضاف "بعد ذلك في نهاية الموسم سنرى ما سيحدث، سنتقابل ونرى الإيجابيات والسلبيات".

وتابع "دائمًا يذكرني والدي من أين جئنا، أنا أعرف من أين أتيت وإلى أين أريد الذهاب".

ويتنافس ريال مدريد مع نظيره بايرن ميونخ على التعاقد مع كامافينغا (18 عامًا)، خاصة وأن العملاق البافاري يرى أن كامافينغا يناسب أسلوب بايرن.