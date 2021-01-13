ماذا قال بوكيتينو عن إمكانية رحيل مبابي؟

علق مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، على إمكانية رحيل نجم الفريق كيليان مبابي إلى ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرتبط مبابي بعقد مع باريس سان جيرمان، ينتهي في صيف 2022، وسط أنباء تفيد برغبته في عدم التجديد، من أجل الرحيل إلى ريال مدريد في الصيف.

وسُئل بوكيتينو عن إمكانية انتقال مبابي إلى ريال مدريد، خلال المؤتمر الصحفي لمباراة سان جيرمان ومارسيليا، على لقب كأس السوبر الفرنسي، اليوم الأربعاء، لكنه لم يعط رأيًا حاسمًا.

وقال بوكيتينو في تصريحات نقلها موقع "le10sport" الفرنسي "هناك دائمًا شائعات هنا، سأتناقش مع المدير الرياضي ليوناردو، وعندما يحين الوقت، سنتحدث أكثر عن مواضيع معينة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد ليس الفريق الوحيد المهتم بضم مبابي، فهناك أيضًا ليفربول، الذي يستهدف ضمه هو الأخير في الصيف، بناءً على رغبة مدربه يورغن كلوب.