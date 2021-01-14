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يوفنتوس يتأهّل لربع نهائي كأس إيطاليا

تاريخ النشر: 14/01/2021 - 10:11

يوفنتوس يتأهّل لربع نهائي كأس إيطاليا
احتفال اللاعبين (أ ب)
عرب ٤٨

تأهل يوفنتوس إلى ربع نهائي كأس إيطاليا، بعد تغلبه على نظيره جنوى بثلاثة أهداف لهدفين، الأربعاء، على ملعب "أليانز ستاديوم" في تورينو ضمن دور الـ16.

وبدأ يوفنتوس المباراة مهاجمًا ونجح عبر متوسط ميدانه ديان كولوسيفسكي في تسجيل هدف مُبكر جاء بعد دقيقتين من البداية، مستثمرًا تمريرة من المدافع جورجيو كيليني.

وواصل يوفنتوس ضغطه الهجومي إلى أن عزز الإسباني ألفارو موراتا النتيجة بهدف ثان أحرزه عند الدقيقة 23، قبل أن يُفسد المدافع لينارت تشزيبورا فرحة أصحاب الأرض بإحرازه هدف جنوى الأول في الدقيقة 28.

رونالدو خلال المباراة (أ ب)

ورغم أفضلية يوفنتوس على أرض الملعب، إلى أن جنوى تمكن من خطف التعادل عند الدقيقة 74، بتسديدة قوية من لاعب الوسط فيليبو ميليجوني.

وبعد نهاية الوقت الرسمي بالتعادل، لجأ الفريقان لخوض شوطين إضافيين، نجح يوفنتوس في الأول منها في تسجيل هدف ثالث حمل توقيع التونسي حمزة رفيعة، الذي استغل تباطؤ دفاع جنوى وسدد كرة جاءت بالفوز لفريق "السيدة العجوز".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#يوفنتوس
#جنوى
#تورينو
#كأس إيطاليا

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