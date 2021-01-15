بيلباو يطيح بريال مدريد خارج كأس السوبر

أقصى فريق أتلتيك بيلباو نظيره ريال مدريد من كأس السوبر الإسباني بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف للأخير، في الدور نصف النهائي من البطولة.

وأحرز هدفا بيلباو اللاعب راؤول غارسيا، وفي المقابل سجل هدف ريال مدريد اللاعب كريم بنزيمة.

وسيلاقي أتلتيك بيلباو نظيره برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني يوم 17 كانون الثاني/ يناير الجاري.

مجريات المباراة:

بدأت المباراة باستحواذ ريال مدريد على الكرة، لكن دون أي خطورة، قبل أن ينجح راؤول جارسيا في تسجيل هدف التقدم لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 18، حيث تلقى تمريرة في العمق من داني جارسيا وسدد كرة أرضية زاحفة على يسار الحارس كورتوا.

وأرسل راؤول غارسيا لاعب أتلتيك بيلباو تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى ريال مدريد في الدقيقة 23.

وبعد دقيقة واحدة، سدد توني كروس، لاعب وسط ريال مدريد كرة قوية، لكنها مرت أعلى مرمى أوناي سيمون حارس أتلتيك بيلباو.

واستمر ضغط ريال مدريد لإدراك التعادل، بتسديدة عبر ماركو أسينسيو لكنها مرت بجانب القائم الأيمن لمرمى بيلباو في الدقيقة 25.

وأهدر ريال مدريد فرصة ثمينة للتعادل، حيث انطلق هازارد داخل منطقة الجزاء، وأرسل كرة عرضية أمام المرمى، لكن لم ينجح بنزيمة في الوصول إليها بالوقت المناسب لتخرج من الملعب في الدقيقة 27.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لأتلتيك بيلباو في الدقيقة 37، بسبب إعاقة لوكاس فاسكيز للاعب إينيجو مارتينيز، وانبرى راؤول غارسيا لتنفيذ الركلة حيث سدد على يسار كورتوا وأضاف الهدف الثاني للفريق الباسكي.

ولم ينجح لاعبو ريال مدريد في إظهار رد الفعل المطلوب حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتقدم الفريق الباسكي بثنائية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، أهدر مونيايين فرصة تسجيل الهدف الثالث لأتلتيك بيلباو، حيث تلقى كرة عرضية من الجانب الأيمن عبر زميله دي ماركوس، وسدد كرة رأسية قوية لكنها مرت بجانب القائم الأيسر لريال مدريد في الدقيقة 53.

وسدد ماركو أسينسيو كرة قوية على حافة منطقة الجزاء، في الدقيقة 58، لكنها مرت أعلى مرمى أتلتيك بيلباو.

وحرم القائم الأيمن لمرمى بيلباو، ماركو أسينسيو من تسجيل الهدف الأول للريال في الدقيقة 62، بعدما تلقى تمريرة عرضية من هازارد داخل المنطقة وسدد مباشرة على المرمى.

وواصل الحظ مُعاندة أسينسيو، الذي سدد كرة على حدود المنطقة، لكنها ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى أتلتيك بيلباو في الدقيقة 69.

وسجل كريم بنزيمة الهدف الأول لريال مدريد في الدقيقة 73، بعدما تلقى تمريرة من كاسيميرو، حيث سدد على يمين الحارس سيمون، ورغم أن الحكم المساعد أشار إلى وجود تسلل على المهاجم الفرنسي، إلا أن تقنية الفيديو أثبتت صحة الهدف.

وتألق تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، في التصدي لانفراد من إيباي غوميز لاعب أتلتيك بيلباو في الدقيقة 79، ليحرمه من تسجيل الهدف الثالث.

وأضاع راموس فرصة تسجيل الهدف الثاني لريال مدريد، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة، وسدد رأسية قوية مرت بجانب القائم الأيسر لبيلباو في الدقيقة 87.

واستمر ضغط ريال مدريد في محاولة لإدراك التعادل، لكن فشلت كل المحاولات، ليحسم الفريق الباسكي عبوره للنهائي لمواجهة برشلونة.