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ريال مدريد يضع شرطا للتخلي عن لاعبه

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 19:55

ريال مدريد يضع شرطا للتخلي عن لاعبه
اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني وضع شرطا مقابل الاستغناء عن خدمات لاعبه، ألفارو أودريوزولا، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وابتعد أودريوزولا عن حسابات مدربه زين الدين زيدان، الذي يضعه في المركز الرابع في ترتيب ظهراء الجانب الأيمن، بعد داني كارفاخال، لوكاس فاسكيز وناتشو فرنانديز.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ريال مدريد لن يقبل بالحصول على أقل من 20 مليون يورو، مقابل الموافقة على بيع أودريوزولا.

ويرحب ألفارو أودريوزولا صاحب الـ25 عاما، بخطورة الرحيل عن ريال مدريد، أملًا في الحصول على دقائق أكثر للمشاركة.

وكانت أنباء قد ترددت عن رغبة فيورنتينا الإيطالي، في ضم أودريوزولا، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

جدير بالذكر أن أودريوزولا خاض النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا إلى صفوف بايرن ميونخ، وساهم في تتويج الفريق البافاري بالثلاثية التاريخية.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ريال مدريد
#ألفارو أودريوزولا
#زين الدين زيدان

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