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ماذا قال صلاح عن مواجهة اليونايتد؟

تاريخ النشر: 16/01/2021 - 19:42

ماذا قال صلاح عن مواجهة اليونايتد؟
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

اعتبر نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، أن مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد غدا، الأحد، ستكتسب طابعا خاصا نظرًا لمنافسة الفريقين على صدارة لائحة الدوري.

وذكر صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول "المباراة تكتسب أهمية أكبر هذه المرة، لأنهم يحتلون المركز الأول، ونحن في المركز الثاني".

وأضاف "إنهم (مانشستر يونايتد) يقدمون أداءً جيدًا هذا الموسم.. ستكون مباراة كبيرة، وهدفنا الأول هو الفوز.. إذا كان الانتصار من نصيبهم، سيبتعدون عنا بـ6 نقاط، وإذا فزنا سنلحق بهم في الصدارة.. لذلك تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية".

وأكمل "في العامين الماضيين، كنت أقول إنها مباراة بثلاث نقاط، شأنها شأن أي مباراة أخرى.. لكن الموقف يختلف هذه المرة".

ولم يحقق ليفربول الفوز، في مبارياته الثلاث الأخيرة بالبريمييرليغ، حيث تعادل مع وست بروميتش ونيوكاسل يونايتد، وهُزم أمام ساوثهامبتون، إلا أن صلاح أكد اعتزام لاعبي الريدز تجاوز النتائج السيئة.

وقال هداف البريمييرليغ "يمكنك أن ترى تركيز اللاعبين في التدريبات، وتشجيعهم لبعضهم البعض على الفوز بالمباريات.. لقد فقدنا عدة نقاط في المواجهات الأخيرة، لذلك علينا أن نعود إلى طريق الانتصارات، لنستمر في المنافسة على اللقب".

وعن سجله التهديفي ومستواه في الموسم الحالي، أكد صلاح أن نجاح الفريق ككل، يأتي في المقام الأول بالنسبة له.

وواصل "أكون سعيدًا عندما نحقق الفوز، وهذا هو الشيء الأهم.. وأكون سعيدًا أكثر عندما أحرز الأهداف وأساعد الفريق، وعلى النقيض، الأمر يصبح أشبه بالكابوس، حينما لا أسجل ولا نفوز".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#محمد صلاح
#ليفربول
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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