مدرب إنتر ميلان: يوفنتوس ما زال الفريق الأقوى

رأى مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، أن فريق يوفنتوس ما زال الفريق الأقوى في الدوري الإيطالي، وذلك قبل مباراتهما اليوم، الأحد، ضمن أحداث الجولة الثامنة عشر من الكالتشيو.

وذكر كونتي، في المؤتمر الصحفي السابق للقاء "يوفنتوس يمثل معيارا للجميع، وهذا أمر لا مفر منه، لقد سيطر على اللعبة في إيطاليا لسنوات".

وأضاف "عندما ترغب في معرفة مستواك، تقارن نفسك بيوفنتوس".

وتوفر مباراة ديربي إيطاليا، فرصة لإنتر للابتعاد عن يوفنتوس في سباق اللقب.

لكن كونتي، لاعب وسط يوفنتوس السابق، الذي أحرز ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي من مقعد المدرب، مع النادي القادم من تورينو، من 2011 إلى 2014، أكد ألا يمكن لأي فريق، أن يدعي أنه غير ميزان القوى.

وقال "لا أرغب في قول من هو المرشح الأقوى.. هناك احترام كبير لفريق يرغب في مواصلة هيمنته، للعام العاشر على التوالي".

وتابع "في العام الماضي قلصنا فارق النقاط، ونأمل في العام الحالي أن نفعل الشيء نفسه.. في الماضي، كان يوفنتوس يتقدم بفارق 20-25 نقطة على بقية الفرق، ولم يكن هذا جيدا".

وأردف "لا يوجد فريق في إيطاليا، يمكنه أن يقول إنه قلص الفجوة مع يوفنتوس.. لقد فرض سيطرته لتسع سنوات، ونجح في تغيير العديد من الأشياء، وتجديد الفريق دون التضحية بالخبرة".

وسئل كونتي أيضا عن موقف كريستيان إريكسن، الذي لعب في مركز صانع اللعب، خلال الانتصار (2-1) على فيورنتينا في كأس إيطاليا، الأربعاء الماضي، رغم التكهنات حول بيعه هذا الشهر.

وقال المدرب الإيطالي "علينا أن نستخرج كل القدرات من هذه التشكيلة.. لا نمتلك أي صانع لعب آخر بجانب مارسيلو بروزوفيتش، ولذلك نشرك كريستيان في هذا المكان، ونتطلع إلى استخراج أفضل ما لديه في هذا المركز".

وأضاف "لعب في وسط الملعب، والآن في مركز صانع اللعب.. وجود عنصر بهذه الخصائص، قد يكون مفيدا للغاية بالنسبة للفريق".