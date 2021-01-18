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ميسي مهدد بعقوبة قاسية

تاريخ النشر: 18/01/2021 - 09:01

ميسي مهدد بعقوبة قاسية
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بات مهددا بعقوبة قاسية بعد تلقيه البطاقة الحمراء في مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني.

ونال ميسي بطاقة حمراء مباشرة أثبتت صحتها تقنية الفيديو، بعدما تورط النجم الأرجنتيني في الاعتداء دون كرة على أسيير فيلاليبري، مهاجم بيلباو.

وكشفت صحيفة سبورت الكاتالونية أن "ليو" تنتظره عقوبة إيقاف تتراوح بين 4 و12 مباراة، وفقا لنص المادة 98 من لائحة الانضباط، التي تصنف ما فعله على أنه "مخالفة جسيمة".

وأشارت إلى أن القرار النهائي سيكون بيد لجنة الانضباط باتحاد الكرة الإسباني.

وأوضحت الصحيفة أيضا أن عقوبة إيقاف ليونيل ميسي سوف تنفذ في مباريات برشلونة ببطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا.

والمباريات التي يتوقع أن يغيبها ميسي في حال تم اتخاذ عقوبة ضده ستكون أمام التشي، اتلتيك بلباو، وكورنيلا في الليغا، إضافة إلى مباراة أخرى في كأس الملك.

يذكر أن هذا الطرد هو الأول لمسيرة ميسي مع برشلونة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#ليونيل ميسي
#أتلتيك بيلباو
#كأس السوبر الإسباني

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