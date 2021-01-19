بوكيتينو يسعى لضم نجم من البريمييرليغ

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، يسعى للتعاقد مع نجم جديد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتولى بوكيتينو تدريب سان جيرمان قبل أسابيع قليلة، خلفًا لتوماس توخيل، وترددت أنباء عن رغبته في ضم ديلي آلي، نجم توتنهام هوتسبر.

وبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد طلب بوكيتينو من إدارة ناديه التعاقد مع الإسباني هيكتور بيليرين، الظهير الأيمن لآرسنال.

ويعاني سان جيرمان من نقص عددي ملحوظ في الجهة اليمنى، مع عدم وجود بديل جاهز للإيطالي أليساندرو فلورينزي.

وأشار التقرير، إلى أن باريس سان جيرمان واحدًا من بين 3 فرق ترغب في ضم بيليرين، وهي برشلونة ويوفنتوس.