مبابي يتلقى اتصالا من زيدان

ذكرت تقارير صحفية أنه طرأ تطور جديد حول مستقبل نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، واهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وينتهي عقد مبابي مع باريس في صيف 2022، ويرفض اللاعب كل محاولات النادي الفرنسي للتجديد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن مبابي بصدد اتخاذ قراره النهائي حول مستقبله في حزيران/ يونيو المقبل.

وأشار إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الميرنغي، اتصل للتحدث مع مبابي في الأيام الماضية.

ويسعى الميرنغي، للتخلص من الجناح البرازيلي فينسيوس جونيور، في حالة التعاقد مع مبابي.

وأوضح أن ريال مدريد يتوقع طلب سان جيرمان لـ150 مليون يورو نظير التخلي عن مبابي، لكن الميرنغي لا يقدر على دفع هذا الرقم.

وذكر أن ماوريسيو بوكيتينو، مدرب سان جيرمان، يشترط التعاقد مع هاري كين، مهاجم السبيرز، في حالة رحيل مبابي.