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ميسي يضع شرطا للبقاء مع برشلونة

تاريخ النشر: 19/01/2021 - 13:36

ميسي يضع شرطا للبقاء مع برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حدد شرطا مقابل البقاء بصفوف فريقه برشلونة الإسباني في الموسم الكروي القادم.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولا توجد مفاوضات بين الطرفين حاليًا بشأن التجديد.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسبانية، فإن ميسي تحدث مع خوان لابورتا، المرشح لرئاسة برشلونة، وأخبره بأنه سيبقى إذا أبرم النادي 3 أو 4 صفقات جيدة في الصيف المقبل.

ويرتبط ميسي بعلاقة جيدة مع لابورتا منذ فترة رئاسته الأولى للنادي الكاتالوني.

وسبق أن صرح لابورتا أكثر من مرة أنه يستطيع إقناع النجم الأرجنتيني بالبقاء، إذا نجح في انتخابات برشلونة.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#خوان لابورتا

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