إيسكو يفشل في مغادرة ريال مدريد

أفادت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد الإسباني، إيسكو، لم يتلق أي عرض للرحيل عن صفوف فريقه في الميركاتو الشتوي الجاري بسبب قلة مشاركاته.

ويبحث إيسكو عن عروض للرحيل عن جحيم مدربه زين الدين زيدان، حيث يكاد يشارك لدقائق معدودة في المباريات الأخيرة.

وبحسب موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، فإن إيسكو لم يجلب أي عرض للرحيل في الميركاتو الشتوي الجاري، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي، على الرغم من ترحيب الإدارة بخروجه.

في الوقت ذاته يرفض زيدان قرار البيع، ولا يمانع خروجه معارًا، إيمانًا منه بإمكانات إيسكو، وقدرته على استعادة مستواه، في الوقت الذي ترحب فيه الإدارة بفكرة البيع طالما لا يدخل اللاعب حسابات مدربه.

وارتبط اسم إيسكو بالرحيل إلى أكثر من نادٍ خلال الفترة الأخيرة، من بينهم يوفنتوس وآرسنال ومانشستر سيتي، بالإضافة إلى إشبيلية، الذي أبدى مدربه جولين لوبيتيجي اهتمامًا بضمه، بعد أن دربه في منتخب إسبانيا وريال مدريد.

ويتطلع إيسكو للانضمام إلى منتخب إسبانيا في يورو 2021، لذلك يبحث عن نادٍ يمنحه فرصة للمشاركة بشكل أساسي.