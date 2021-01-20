  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة ينافس ريال مدريد على نجم الإنتر

تاريخ النشر: 20/01/2021 - 09:03

برشلونة ينافس ريال مدريد على نجم الإنتر
اللاعب الإيطالي نيكولو باريلا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي، خلال المرحلة القادمة.

ووفقا لصحيفة "لاجزيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نجم الوسط نيكولو باريلا، لاعب النيراتزوري، يلقى إعجابًا كبيرًا من جانب مسؤولي برشلونة.

وساهم باريلا مؤخرًا في فوز إنتر على يوفنتوس في كلاسيكو إيطاليا، بنتيجة 2-0، حيث صنع الهدف الأول لأرتورو فيدال، وتكفل بتسجيل الهدف الثاني.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة لا يفكر في ضم باريلا هذا الشتاء، في ظل الوضع المالي السيء للنادي، ولكن يمكن أن تتم الصفقة في الصيف، أو في شتاء 2022.

وأشارت الصحيفة، إلى اهتمام نادي ريال مدريد وبايرن ميونخ كذلك بباريلا، الذي سجل هدفين وقدم خمس تمريرات حاسمة هذا الموسم في الكالتشيو.

اقرأ/ي أيضًا | تحديد مدة عقوبة ميسي

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#إنتر ميلان
#نيكولو باريلا
#ريال مدريد

حوارات

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل
أحمد سعدي: لهذا أضاءت إسرائيل شوارعنا.. ولم تطردنا من الجليل

2021-01-02

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

إيسكو يفشل في مغادرة ريال مدريد
إيسكو يفشل في مغادرة ريال مدريد

2021-01-20

تحديد مدة عقوبة ميسي
تحديد مدة عقوبة ميسي

2021-01-19

بوكيتينو يسعى لضم نجم من البريمييرليغ
بوكيتينو يسعى لضم نجم من البريمييرليغ

2021-01-19

الأكثر قراءة

حالة الطقس: منخفض جوي يستمر حتى الجمعة

حالة الطقس: منخفض جوي يستمر حتى الجمعة

2021-01-19
ترامب... فوضى وغضب وانقسامات

ترامب... فوضى وغضب وانقسامات

2021-01-19
تمديد الإغلاق لمدة 10 أيام وإلزام العائدين من الخارج بفحص كورونا

تمديد الإغلاق لمدة 10 أيام وإلزام العائدين من الخارج بفحص كورونا

2021-01-19
الموت يغيّب الإعلامي الفلسطينيّ سامي حدّاد

الموت يغيّب الإعلامي الفلسطينيّ سامي حدّاد

2021-01-19
حكم بالسجن المؤبد على سعيد أبو سراري الذي قتل شقيقته قبل سنوات

حكم بالسجن المؤبد على سعيد أبو سراري الذي قتل شقيقته قبل سنوات

2021-01-19