برشلونة ينافس ريال مدريد على نجم الإنتر

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني أبدى اهتمامه بالتعاقد مع أحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي، خلال المرحلة القادمة.

ووفقا لصحيفة "لاجزيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نجم الوسط نيكولو باريلا، لاعب النيراتزوري، يلقى إعجابًا كبيرًا من جانب مسؤولي برشلونة.

وساهم باريلا مؤخرًا في فوز إنتر على يوفنتوس في كلاسيكو إيطاليا، بنتيجة 2-0، حيث صنع الهدف الأول لأرتورو فيدال، وتكفل بتسجيل الهدف الثاني.

وأوضحت الصحيفة، أن برشلونة لا يفكر في ضم باريلا هذا الشتاء، في ظل الوضع المالي السيء للنادي، ولكن يمكن أن تتم الصفقة في الصيف، أو في شتاء 2022.

وأشارت الصحيفة، إلى اهتمام نادي ريال مدريد وبايرن ميونخ كذلك بباريلا، الذي سجل هدفين وقدم خمس تمريرات حاسمة هذا الموسم في الكالتشيو.