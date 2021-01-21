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"فيفا: لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبيّ

تاريخ النشر: 21/01/2021 - 13:57

"فيفا: لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبيّ
رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو (أ ب)
عرب ٤٨

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه لن يعترف بالدوري السوبر الأوروبي الذي تسعى أندية عدة لإطلاقه، وذلك في بيان رسمي صدر عنه اليوم الخميس.

وذكر الاتحاد الدولي أن اللاعبين يواجهون الاستبعاد عن كأس العالم في حال مشاركتهم في صفوف أنديتهم.

وقال بيان صادر عن فيفا وحمل توقيع رئيسه السويسري، جاني إنفانتينو، وسائر رؤساء الاتحادات القارية: "أي ناد أو لاعب يشارك في هذه المسابقة يواجه عقوبة عدم السماح له بالمشاركة في اي بطولة ينظّمها فيفا أو الاتحاد القاري التابع له".

وجاء البيان ردا على ما وصفه بـ"تكهنات اعلامية سرت اخيرا" حول امكانية تنظيم بطولة من قبل اغنى اندية العالم.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#الاتحاد الدولي لكرة القدم
#السوبر الأوروبي

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