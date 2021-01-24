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إنتر ميلان يرفض صفقة تبادلية مع روما

تاريخ النشر: 24/01/2021 - 16:35

إنتر ميلان يرفض صفقة تبادلية مع روما
النجم الدانماركي كريستيان إريكسن (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إنتر ميلان رفض إبرام صفقة تبادلية في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، للاستغناء عن لاعبه الدانماركي كريستيان إريكسن.

وكان إريكسن انضم من توتنهام إلى إنتر في الميركاتو الشتوي الماضي، لكنه لم يحظ بثقة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي، ويسعى للرحيل في كانون الثاني/ يناير الجاري.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإنه ظهرت فكرة في الميركاتو الجاري بشأن صفقة تبادلية بين إنتر وروما تتضمن إريكسن بالإضافة إلى إدين دجيكو مهاجم الذئاب الذي يرغب في ترك ناديه.

وأشار إلى أن روما اقترح تبادل اللاعبين على سبيل الإعارة، لكن ستيفن تشانج رئيس إنتر رفض هذه الفكرة، رغم أن أنطونيو كونتي مدرب النيراتزوري معجب جدًا بدجيكو، وسبق أن طلب ضمه.

وأوضح أن إدارة إنتر لا تريد ضم دجيكو، حتى وإن كانت الصفقة مجانية، بسبب أن اللاعب عمره 34 عامًا، ويحصل على راتب 7.5 مليون يورو سنويًا.

وترغب إدارة النيراتزوري في تقليل رواتب الفريق بشكل عام، بسبب المشكلات الاقتصادية التي أصابت النادي عقب أزمة فيروس كورونا.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#كريستيان إريكسن
#إدين دجيكو
#إنتر ميلان
#روما

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