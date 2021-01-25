سان جيرمان يقدم عرضا مغريا لراموس

ذكرت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم ريال مدريد الإسباني، سيرجيو راموس، من أجل ترميم دفاعه.

وينتهي عقد راموس مع ناديه ريال مدريد الصيف المقبل، وحتى الآن لم يجدد تعاقده مع الفريق الملكي، وهو الأمر الذي يرغب الفريق الفرنسي في استغلاله.

وبحسب ما نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" عن إذاعة "أوندا سيرو"، عرض باريس سان جيرمان، على راموس، عقدًا يمتد لـ3 سنوات.

ويغري سان جيرمان، راموس، بالحصول على 15 مليون يورو سنويًا.

وكانت تقارير صحفية زعمت أن الاختلاف بين راموس وريال مدريد يدور حول الراتب السنوي، بعدما اتفق الطرفان على عقد لمدة عامين.

ويريد راموس، الحصول على نفس راتبه الحالي (12 مليون يورو)، لكن ريال مدريد يطلب تخفيضه بنسبة 10%، للتكيف مع الظروف الاقتصادية التي خلفتها أزمة كورونا.

يذكر أن راموس شارك مع ريال مدريد في 18 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف آخر.