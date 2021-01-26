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لاعبو ريال مدريد: "خسرنا لقب الليغا"

تاريخ النشر: 26/01/2021 - 20:51

لاعبو ريال مدريد: "خسرنا لقب الليغا"
لاعبو ريال مدريد (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن لاعبي ريال مدريد تخلوا عن حلم حصد لقب الليغا هذا الموسم بعد ابتعاد فريقهم عن المتصدر أتلتيكو مدريد بفارق 7 نقاط، والذي يملك أيضًا مباراة مؤجلة.

وبحسب برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن اللاعبين داخل غرفة الملابس يعتقدون أنهم خسروا لقبي كأس الملك، والدوري هذا الموسم، لذا عليهم الآن التركيز على المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا، ومحاولة الفوز بالبطولة القارية.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن هناك كلمات متداولة داخل غرفة ملابس الميرنغي، وهي أن ريال مدريد على بعد 5 مباريات فقط من الفوز بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح أن نجوم الميرنغي لا يقللون من أهمية مباراتي أتالانتا في ثمن النهائي، لكنهم يعتقدون أن لديهم القدرة على هزيمة الفريق الإيطالي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ريال مدريد
#الدوري الإسباني
#دوري أبطال أوروبا

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