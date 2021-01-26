ميسي في طريقه إلى باريس سان جيرمان!

أفادت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، اتخذ خطوة ربطته بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في الموسم القادم.

وينتهي عقد ميسي مع البارسا في الصيف المقبل، ولا توجد أي مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد حتى الآن.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ميسي وعائلته يحصلان الآن على دروس في اللغة الفرنسية، استعدادًا للخطوة المقبلة في مسيرة البرغوث.

وزعمت العديد من التقارير الفرنسية والإسبانية أن باريس يريد الجمع بين ميسي وصديقه نيمار دا سيلفا في فريق واحد لتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا.

يذكر أن أكثر من مرشح على رئاسة برشلونة أكد قدرته على إقناع ميسي بالبقاء مع البارسا، في حالة النجاح بالانتخابات.