مدرب آرسنال: تحلينا بذكاء كبير أمام ساوثهامبتون

أشاد مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا، بأداء لاعبي فريقه بعد الفوز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف، ليتقدم إلى النصف الأعلى في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد بداية سيئة للموسم، تألق آرسنال بوضوح في الفترة الأخيرة وسجل عن طريق نيكولا بيبي وبوكايو ساكا وألكسندر لاكازيت ليخرج بالانتصار رغم التأخر بهدف مبكر في الدقيقة الثالثة.

وأبلغ أرتيتا محطة (بي.تي سبورت) "أعتقد أننا بدأنا بشكل جيد. استقبلنا هدفا من ركلة ركنية لكن جاء الرد سريعا. أجدنا عند الاستحواذ على الكرة وتجنبنا المشكلات وصنعنا بعض الفرص الخطيرة".

وزاد "كنا نضغط بشكل رائع ولعبنا بشكل جيد بعد الاستراحة. لقد قدمنا عرضا قويا".

وعوض آرسنال بهذا الأداء ظهوره المتواضع على الملعب ذاته يوم السبت الماضي حيث ودع كأس الاتحاد الإنجليزي أمام ساوثهامبتون.

وقال أرتيتا "من الصعب الفوز هنا. هذا منافس قوي ويعيش فترة تألق. لقد تحلينا بذكاء كبير وتعاملنا ببراعة مع اللقاء".

وأضاف المدرب الإسباني قبل مواجهة مانشستر يونايتد في الجولة المقبلة يوم السبت "لا يزال أمامنا الكثير من العمل. يجب أن نتحسن ونتحلى بالتواضع ونتدرب بقوة استعدادا للمباراة المقبلة".

وأبدى رالف هازنهاتل مدرب ساوثهامبتون إحباطه من التفريط في التقدم في النتيجة وانتقد أداء فريقه.

وقال "كان من السهل التسجيل في مرمانا. لم نغلق المساحات بين قلبي الدفاع والظهيرين. يستطيع مثل هذا المنافس أن يقتلك لذا لا نستحق أي شيء من المباراة".