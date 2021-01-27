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مدرب ميلان: طرد إبراهيموفيتش سبب خسارتنا

تاريخ النشر: 27/01/2021 - 09:41

مدرب ميلان: طرد إبراهيموفيتش سبب خسارتنا
المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي (أ ب)
عرب ٤٨

أكد مدرب آيه سي ميلان، ستيفانو بيولي، أن طرد لاعب الفريق زلاتان إبراهيموفيتش كان سببا في فوز إنتر ميلان.

واقتنص إنتر، بطاقة التأهل لنصف نهائي كأس إيطاليا، بعد فوزه 2-1 على غريمه ميلان، مساء الثلاثاء، على ملعب سان سيرو.

وقال بيولي في تصريحات لقناة راي سبورت "إنه أمر مخيب، كنا نهتم كثيرًا بمسابقة كأس إيطاليا".

وأضاف "الأداء أظهر أننا فريق قوي يمكنه الصمود بشكل جيد، لكن اللعب بـ10 لاعبين، جعل الأمر أكثر صعوبة".

وتابع "لا أعلم تفاصيل مشاجرة لوكاكو وإبرا، لكن هذا يحدث، يجب علينا أن ننطلق إلى الأمام".

وأردف "الأمر كان أكثر تعقيدًا باللعب بـ10 لاعبين، كنا ساذجين مع الخطأ الذي ارتكبناه ومنحناهم ركلة جزاء".

وشدد "أترك هذه الهزيمة وأنا أشعر بمزيد من الإيجابية والثقة بمستقبلنا أكثر مما كنت عليه بعد مباراة أتالانتا".

وزاد بيولي "كانت مباراة متوازنة، الاختلاف الوحيد هو اللعب بلاعب أقل، إذا كنا 11 لاعبًا ضد 11، لكانت النتيجة مفتوحة".

وعما إذا كان زلاتان قد أضر بميلان بأفعاله، علق بيولي "البطاقة الصفراء الثانية كانت بسبب رغبته في العودة ومساعدة الفريق، كان من الممكن أن يتباطأ".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#ميلان
#ستيفانو بيولي
#زلاتان إبراهيموفيتش
#إنتر ميلان
#ديربي

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