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برشلونة ينجو من كمين رايو فاييكانو

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 08:18

برشلونة ينجو من كمين رايو فاييكانو
من المباراة (تويتر)
عرب ٤٨

نجا فريق برشلونة من كمين مضيفه رايو فاييكانو وقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 – 1، في دور الستة عشر لبطولة كأس ملك إسبانيا، الليلة الماضية.

وضمن برشلونة مقعده في دور الثمانية للبطولة بفوزه على رايو فاييكانو 2 - 1 في الشوط الثاني بعد انتهاء الشوط الأول بالتعادل دون أهداف.

وأحرز رايو فاييكانو هدفا سجله فران غارسيا في الدقيقة 63، لكن النجم الأرجنتيني الدولي، ليونيل ميسي، العائد لصفوف برشلونة بعد غيابه عن صفوف الفريق منذ نهائي كأس السوبر الإسباني سجل هدف التعادل للفريق في الدقيقة 69 قبل أن يحرز زميله الهولندي فرنكي دي يونغ هدف الفوز للفريق في الدقيقة 80.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#رياضة
#رايو فاييكانو
#كرة قدم
#برشلونة
#كأس ملك إسبانيا

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