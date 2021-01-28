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مانشستر يونايتد يدين العنصرية ضد لاعبيه

تاريخ النشر: 28/01/2021 - 16:13

مانشستر يونايتد يدين العنصرية ضد لاعبيه
لاعبو مانشتسنر مع كلوب (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

دعا مانشستر يونايتد، ثاني ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلى اتخاذ إجراءات صارمة بحق "الحمقى الأغبياء" الذين ينشرون إساءات عنصرية تستهدف المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال، والمدافع أكسل توانزيبي.

ومني مانشستر يونايتد يوم أمس، الأربعاء، بخسارة مفاجئة أمام ضيفه شيفيلد يونايتد صاحب المركز الأخير 1-2 على ملعب أولد ترافورد في المرحلة العشرين من الدوري حيث فشل في استعادة الصدارة من جاره مانشستر سيتي.

وأثارت الهزيمة موجة من الانتقادات الموجهة للاعبي مانشستر يونايتد، بما في ذلك الإساءة العنصرية التي استهدفت المدافع توانزيبي، الذي ارتطمت بفخذه تسديدة أوليفر بورك وعانقت شباك حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا، معلنة عن هدف الفوز للضيوف، والمهاجم مارسيال.

ونشر البعض مصطلحات عنصرية ورموز تعبيرية للقردة في تعليقاتهم على الخسارة على حساباتهم في "إنستغرام".

وقال النادي في بيان، اليوم الخميس: "الجميع في مانشستر يونايتد يشعر بالاشمئزاز من الإساءات العنصرية، التي تلقاها اللاعبون عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مباراة الليلة الماضية".

وأضاف "نحن ندينها بشدة ونتشجَّع برؤية المشجعين الآخرين يدينون ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا". وتابع أن النادي لا يتسامح على الإطلاق مع أي شكل من أشكال العنصرية أو التمييز.

وأردف النادي قائلا "تحديد هؤلاء الحمقى الأغبياء المجهولين لا يزال يمثل مشكلة. نحض منصات وسائل التواصل الاجتماعي والسلطات التنظيمية على تعزيز التدابير لمنع سلوك مماثل".

كما تلقى توانزيبي ومارسيال دعما من زملائهما في الفريق. ونشر لاعب الوسط الدولي الاسكتلندي، سكوت مكتوميناي، صورة لتوانزيبي مع تاج على رأسه إلى جانب رمز تعبيري على شكل قلب بالإضافة إلى قبضتين بالأبيض والأسود.

وقال على موقع "إنستغرام ستوري": "أخي. أنا مشمئز مما قرأته هذا الصباح".

وكتب قائد يونايتد قطب الدفاع هاري ماغواير على تويتر بجانب صورة للاعبين على راكعين على ركبتيهما: "متحدون ضد العنصرية. لن نتسامح معها". وقال رئيس منظمة "كيك إت أوت" المناهضة للتمييز سانجاي بهانداري إنه يأمل أن تتم إزالة المسؤولين عن الانتهاكات من منصات التواصل الاجتماعي.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#مانشستر يونايتد
#مارسيال
#توانزيبي
#العنصرية

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