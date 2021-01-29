  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تحديد عقوبة إبراهيموفيتش ولوكاكو

تاريخ النشر: 29/01/2021 - 15:36

تحديد عقوبة إبراهيموفيتش ولوكاكو
لوكاكو وإبراهيموفيتش (أ ب)
عرب ٤٨

حدد القاضي الرياضي في إيطاليا، اليوم الجمعة، عقوبة نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش ومهاجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، بعد اشتباكهما في ديربي الغضب في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وذكرت تقارير أن إبرا قال للوكاكو "اذهب للقيام ببعض الشعوذة.. أنت حمار صغير"، مما تسبب في غضب البلجيكي الذي رد بإهانات للمهاجم السويدي وزوجته، التقطتها الكاميرات بين شوطي اللقاء.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن القاضي الرياضي قرر إيقاف إبرا ولوكاكو، مباراة واحدة فقط في كأس إيطاليا.

وكان زلاتان قد حصل على بطاقة حمراء في اللقاء، بينما منح الحكم، البطاقة الصفراء الثانية للوكاكو في بطولة الكأس.

ويغيب لوكاكو بذلك عن ذهاب نصف نهائي الكأس ضد يوفنتوس، بينما يخسر ميلان، جهود إبرا في أول مباراة للكأس بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام هو الذي سيفتح التحقيق في الواقعة التي حدثت بين اللاعبين، وقد يلجأ لتسجيلات التلفاز، إذا كان هناك أي شيء مفقود في تقرير الحكام.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#زلاتان إبراهيموفيتش
#روميلو لوكاكو
#ميلان
#إنتر ميلان

حوارات

د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس
د. يسري خيزران: هذه أبرز الفروقات بين خطابي عودة وعباس

2021-01-23

ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست
ب. أبو جابر: التوافق على إستراتيجيّة وطنيّة أجدى من دهاليز الكنيست

2021-01-16

د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين
د. غانم: تغيّرات في عمق المجتمع الإسرائيلي أدت للانزياح إلى اليمين

2021-01-09

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميسي لم يتراجع عن مغادرة برشلونة
ميسي لم يتراجع عن مغادرة برشلونة

2021-01-29

تطور في مصير راموس مع ريال مدريد
تطور في مصير راموس مع ريال مدريد

2021-01-29

برشلونة يتلقى نبأ سارا بشأن إحدى الصفقات
برشلونة يتلقى نبأ سارا بشأن إحدى الصفقات

2021-01-29

الأكثر قراءة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

الإغلاق ينتهي تلقائيًا الأحد رغم الإصابات المرتفعة

2021-01-28
الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

الحاجّ أمين الحسيني... الرجل المغامر يعود بعد 10 سنوات

2021-01-28
جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

جريمة قتل وفاء عباهرة: اصطدم بالسيارة وطعنها 14 مرة

2021-01-28
احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

احتجاج إماراتي على تصريحات مسؤولة إسرائيلية حول كورونا

2021-01-28
حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

حكومة نتنياهو تصوت على الإغلاق: 34 وفاة و7668 إصابة بكورونا الأربعاء

2021-01-28