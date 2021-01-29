تحديد عقوبة إبراهيموفيتش ولوكاكو

حدد القاضي الرياضي في إيطاليا، اليوم الجمعة، عقوبة نجم ميلان زلاتان إبراهيموفيتش ومهاجم إنتر ميلان، روميلو لوكاكو، بعد اشتباكهما في ديربي الغضب في ربع نهائي كأس إيطاليا.

وذكرت تقارير أن إبرا قال للوكاكو "اذهب للقيام ببعض الشعوذة.. أنت حمار صغير"، مما تسبب في غضب البلجيكي الذي رد بإهانات للمهاجم السويدي وزوجته، التقطتها الكاميرات بين شوطي اللقاء.

ووفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت"، فإن القاضي الرياضي قرر إيقاف إبرا ولوكاكو، مباراة واحدة فقط في كأس إيطاليا.

وكان زلاتان قد حصل على بطاقة حمراء في اللقاء، بينما منح الحكم، البطاقة الصفراء الثانية للوكاكو في بطولة الكأس.

ويغيب لوكاكو بذلك عن ذهاب نصف نهائي الكأس ضد يوفنتوس، بينما يخسر ميلان، جهود إبرا في أول مباراة للكأس بالموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن المدعي العام هو الذي سيفتح التحقيق في الواقعة التي حدثت بين اللاعبين، وقد يلجأ لتسجيلات التلفاز، إذا كان هناك أي شيء مفقود في تقرير الحكام.