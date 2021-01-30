ريال مدريد يحسم موقفه من ضم مبابي

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني سيقدم عرضا رسميا من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويمتد عقد مبابي مع سان جيرمان، حتى صيف 2022، وهو ما سيدفع الملكي لمحاولة ضم اللاعب بالصيف، اعتمادًا على تبقي موسم واحد فقط في عقده.

في الوقت ذاته، لا يعتبر الريال هو الطامح الوحيد للفوز بخدمات مبابي، فهناك أيضًا ليفربول، الذي يستعد بقوة للحصول على توقيع المهاجم الفرنسي.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سان جيرمان يدرس بالفعل قرار بيع مبابي الصيف المقبل، والحصول على مقابل مادي من وراء بيعه، حيث يحلمون بالتعاقد مع الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة.

وبالتالي، يضع سان جيرمان نفسه أمام احتمالين، الأول تجديد عقد مبابي والإبقاء عليه بحديقة الأمراء، وهو ما سيقلص فرص ضم ميسي بسبب قيمة الرواتب الضخمة، والثاني بيعه بمقابل لا يقل عن 150 مليون يورو، وهو ما سيعطي أملًا كبيرًا في ضم البرغوث الأرجنتيني.

وكشفت الصحيفة المقربة من ريال مدريد، أن الميرنجي يمتلك بالفعل 125 مليون يورو، للتعاقد مع مبابي في الصيف المقبل، إلا أن قيمة اللاعب وراتبه لن تقل عن 300 مليون يورو.

وفيما يتعلق براتبه، يتقاضى مبابي حاليًا 18 مليون يورو سنويًا "نصف راتب نيمار"، وهو راتب أعلى مما يتقاضاه إيدين هازارد، صاحب أعلى دخل في ريال مدريد (15 مليون يورو).

أما بالنسبة لشرائه من سان جيرمان، فمن المعروف أن نادي العاصمة الفرنسية مهتم بالحصول على خدمات الثنائي فينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا، ومع استحالة عدم التفريط في كورتوا، سيكون فينيسيوس هو بوابة الحصول على مبابي.