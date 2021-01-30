هل يستغني ليفربول عن صلاح مقابل مبابي؟

أفادت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي يسعى جاهدا من أجل الفوز بخدمات نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في صيف 2022، ويعتبر هدفًا أوليًا بالنسبة لليفربول وريال مدريد في الصيف المقبل.

وكانت التوقعات تشير إلى اقتراب اللاعب من ريال مدريد، بناءً على اهتمام ثنائي من فلورنتينو بيريز، رئيس النادي، وزين الدين زيدان، المدير الفني، ولكن على ما يبدو أن ليفربول ينوي قلب الطاولة.

وبحسب قناة "قنال بلس" الفرنسية، فإن ليفربول جاهز للحصول على توقيع مبابي، بمجرد أن يتخذ اللاعب خطوة، ويعلن قراره بمغادرة باريس سان جيرمان.

في الوقت ذاته، يعاني ريال مدريد من أزمة مالية ضخمة، تتطلب بيع بعض من نجومه للتعاقد مع مبابي.

وكشف التقرير، أن ليفربول قد يضحي بنجمه المصري محمد صلاح، من أجل ضم مبابي.

ويرتبط صلاح بعقد مع ليفربول حتى صيف 2023، ويبدو أن مفاوضات تجديد عقده لا تسير بالشكل الأفضل.