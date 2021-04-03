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برشلونة يضع سيناريوهات بديلة لهالاند

تاريخ النشر: 03/04/2021 - 15:02

برشلونة يضع سيناريوهات بديلة لهالاند
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة الإسباني وضعت سيناريوهات بديلة في حال فشل ضم نجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينغ هالاند، في الميركاتو الصيفي القادم.

وكان رئيس الفريق الكاتالوني، خوان لابورتا، قد عقد لقاء منذ أيام مع مينو رايولا وكيل هالاند وألفي والده، لكن يواجه البارسا منافسة شرسة على الصفقة من ريال مدريد وأندية إنجلترا.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هالاند لا يزال الهدف الرئيسي لميركاتو برشلونة، لكن يدرك البارسا أنه ليس بمفرده في المعركة، وقد تتعقد الصفقة إذا أصبح سعر اللاعب باهظًا.

وأشارت إلى أن بوروسيا دورتموند يرفض فكرة بيع هالاند، ويرغب في استمراره خلال الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يبحث عن إنعاش النادي ماديًا، لكن عليه خفض فاتورة الرواتب وبيع اللاعبين أولًا، إذا أراد ضم هالاند، وهذا ليس بالأمر السهل.

وذكرت أن قائمة ميركاتو برشلونة، حال فشل ضم هالاند، تضم لوكاكو، ولاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، هاري كين (توتنهام)، ألكسندر إيزاك (ريال سوسييداد)، ديبالا (يوفنتوس)، أغويرو (مانشستر سيتي)، ديباي (ليون) وداروين نونيز (بنفيكا).

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#برشلونة
#إيرلينغ هالاند

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