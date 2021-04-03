خسارة بيتية قاسية لتشيلسي أمام وست بروميتش

مني تشيلسي بخسارة بيتية قاسية أمام وست بروميتش ألبيون بخماسية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز خماسية وست بروميتش ألبيون كل من اللاعبين ماثيو بيريرا (هدفان)، كالوم روبينسون (هدفان) ومباي دياني، وفي المقابل سجل هدفي تشيلسي كل من اللاعبين كريستيان بوليسيتش وماسون مونت.

وبهذا الفوز رفع وست بروميتش ألبيون رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز التاسع عشر، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 51 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

مجريات المباراة:

وشكل الضيوف خطورة مبكرة في الدقيقة الرابعة، عندما تخلص دياجني من أزبيليكويتا، قبل أن يمرر إلى بيريرا، على حافة منطقة الجزاء، فسدد الأخير كرة في مكان وقوف الحارس السنغالي، إدوارد ميندي.

وانتظر تشيلسي حتى الدقيقة 23 ليشكل خطورة فعلية، عندما ارتدت تسديدة كوفاسيتش من المدافع بارتلي، لتذهب الكرة بجانب القائم.

وتمكن البلوز من افتتاح التسجيل، في الدقيقة 27، عندما احتسب الحكم لهم ركلة حرة مباشرة نفذها ألونسو، ليتصدى لها الحارس جونستون، فارتدت إلى بوليسيتش الذي تابعها في الشباك.

ولعب تشيلسي ناقص الصفوف منذ الدقيقة 29، بعدما حصل تياغو سيلفا على البطاقة الصفراء الثانية.

وعلى ضوء الطرد، خرج حكيم زياش من الملعب، ليدخل مكانه المدافع الدانماركي أندرياس كريستينسن.

ولم يتمكن زوما من تحويل عرضية بوليسيتش، برأسه داخل شباك وست بروميتش، في الدقيقة 43.

وفي الوقت بدل الضائع، ترجم وست بروميتش أفضليته العددية إلى هدفين، حيث جاء الأول عندما كسر بيريرا مصيدة التسلل، إثر كرة مرسلة من الحارس جونستون، ليضعها من فوق ميندي داخل الشباك.

أما الهدف الثاني فجاء بعد فقد جيمس الكرة، ليتسبب في دربكة امام مرمى فريقه، فحصل بيريرا على الكرة، ودار حول زميله فيليبس، قبل أن يسددها زاحفة على يسار الحارس، الذي لم يحرك ساكنا.

وضغط تشيلسي من أجل تحقيق التعادل، في الشوط الثاني، فارتدت محاولة ألونسو القريبة من القائم، في الدقيقة 54، وهزت ركلة حرة نفذها البديل ماسون مونت، الشباك من الخارج بالدقيقة 56.

وأنقذ ميندي مرماه من هدف، في الدقيقة 61، عندما تصدى بصلابة لتسديدة قوية من بيريرا، قبل أن يضيف وست بروميتش الهدف الثالث، في الدقيقة 63، عندما انطلق فورلونج من الناحية اليمنى، وأرسل كرة عرضية، تابعها البديل كالوم روبنسون بلمسة واحدة، أنيقة وقوية، داخل الشباك.

ولم يتوقف وست بروميتش عند ذلك، بل أضاف هدفا رابعا في الدقيقة 68، عندما تلقة دياجني تمريرة من بيريرا، ليسددها زاحفة بعيدة عن متناول الحارس.

وتمكن تشيلسي من تقليص النتيجة، في الدقيقة 71، عندما حصل فيرنر على الكرة داخل المنطقة، فمررها دون أنانية إلى مونت، الذي تابعها بسهولة في الشباك.

وكاد تشيلسي يسجل هدفا ثالثا، في الدقيقة 76، عندما ارتقى فيرنر لركلة ركنية، فوصلت الكرة إلى زوما الذي تابعها فوق المرمى.

وبقي الحال على ما هو عليه، حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، عندما مرر بيريرا كرة إلى روبنسون، الذي وضعها من فوق الحارس داخل الشباك، مضيفا خامس أهداف وست بروميتش، لتنتهي المباراة (5-2).