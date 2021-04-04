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زيدان يرفض المجازفة بهازارد أمام ليفربول

تاريخ النشر: 04/04/2021 - 23:31

زيدان يرفض المجازفة بهازارد أمام ليفربول
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن النجم البلجيكي، إيدين هازارد، اقترب من العودة واللعب مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وذلك قبل مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك هازارد في التدريبات الجماعية لريال مدريد بدءًا من يوم الجمعة الماضي، بعد غيابه منذ 14 آذار/ مارس، بسبب التعرض لإصابة عضلية.

ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مشاركة هازارد في التدريبات الجماعية قبل لقاء إيبار جاءت مفاجئة لريال مدريد.

وأشارت إلى أنه رغم استبعاد هازارد من لقاء إيبار، لكن يقترب النجم البلجيكي من المشاركة ضد ليفربول، بعد أن ظهر اليوم أيضًا في التدريبات الجماعية.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن مستوى هازارد في المران يكشف عن تجاوزه للإصابة بشكل كامل.

وذكرت أن القرار النهائي يعود إلى المدرب زين الدين زيدان، والذي يرفض أي مخاطرة غير ضرورية مع هازارد، بسبب إصابات اللاعب الكثيرة منذ التوقيع مع ريال مدريد.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#إيدين هازارد
#ريال مدريد
#ليفربول

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