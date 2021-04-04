ليفربول يدك شباك آرسنال بثلاثية نظيفة

حقق فريق ليفربول الفوز على نظيره آرسنال بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز ثلاثية ليفربول كل من اللاعبين دييغو غوتا (هدفان) ومحمد صلاح.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 49 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 42 نقطة وهو يحتل المركز التاسع.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة 11، بتسديدة قوية من ميلنر من على حدود منطقة الجزاء مرت إلى جوار القائم.

وواصل ليفربول محاولاته بالتسديد من خارج المنطقة، وأتت التصويبة هذه المرة من فابينيو في الدقيقة 14، وذهبت أيضًا إلى جوار القائم.

وعاد ليفربول للظهور من جديد في الدقيقة 27، بعدما أرسل ميلنر عرضية تابعها ماني برأسية، ذهبت ضعيفة في يد لينو.

وتلاعب فيرمينو بهولدينغ على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 30، مسددًا بعدها كرة قوية مرت إلى جوار القائم.

وظهر آرسنال هجوميًا للمرة الأولى في المباراة في الدقيقة 33، بعدما أرسل أوباميانغ عرضية من الجانب الأيسر، ارتقى لها بيبي مسددًا رأسية ضعيفة أمسك بها أليسون بسهولة.

وأهدر ليفربول فرصة محققة للتسجيل في الدقيقة 35، بعد انطلاقة من أرنولد في الجانب الأيمن، ممهدًا بعدها الكرة على حدود منطقة الجزاء لميلنر، الذي سدد بدوره مباشرة كرة مرت بقليل إلى جوار القائم.

وتعرض تيرني لإصابة في الكاحل في الدقيقة 45، ليغادر أرض الملعب ويحل مكانه سيدريك، لينتهي بعدها الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ودفع أرتيتا بورقته الثانية في الدقيقة 58، بنزول النني على حساب سيبايوس.

وتبعه كلوب في الدقيقة 61 بإجراء التبديل الأول لليفربول بنزول جوتا على حساب روبرتسون.

وأتت المحاولة الأولى في الشوط الثاني في الدقيقة 61، بتسديدة من سيدريك من على حدود منطقة الجزاء، أمسك بها أليسون بنجاح.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 64، بعدما أرسل أرنولد عرضية متقنة من الجانب الأيمن، تابعها جوتا برأسية قوية اصطدمت بيد لينو وسكنت الشباك.

وأضاف ليفربول الهدف الثاني في الدقيقة 68، بعدما أرسل فابينيو بينية لصلاح الذي انطلق في الجانب الأيمن وتخطى غابرييل وسدد من داخل منطقة الجزاء، كرة أرضية مرت من بين قدمي لينو وسكنت الشباك.

وانفتحت شهية صلاح بعدها وحاول تسجيل ثنائية، بعدما سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 71، ذهبت بعيدًا عن المرمى.

وأرسل فيرمينو بينية مميزة لصلاح في الدقيقة 74، لينفرد بلينو مسددًا كرة تألق الحارس الألماني في التصدي لها.

ودفع أرتيتا بورقته الأخيرة في الدقيقة 77 بنزول مارتينيلي على حساب أوباميانغ، في الوقت الذي دفع فيه كلوب بفينالدوم بدلًا من فيرمينو.

وأطلق ليفربول رصاصة الرحمة على آرسنال في الدقيقة 82 بتسجيل الهدف الثالث، بعدما مرر صلاح كرة إلى ماني داخل منطقة الجزاء ليتركها السنغالي إلى غوتا الذي سدد مباشرة في شباك لينو.

وعقب الهدف دفع كلوب بويليامز على حساب كاباك في الدقيقة 84، ولم تشهد الدقائق التالية أي جديد لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بثلاثية نظيفة.