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مدرب أتلتيكو بعد الخسارة: جعلنا الأمور صعبة بأيدينا

تاريخ النشر: 05/04/2021 - 08:47

مدرب أتلتيكو بعد الخسارة: جعلنا الأمور صعبة بأيدينا
المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني (أ ب)
عرب ٤٨

ذكر مدرب أتلتيكو مدريد، دييغو سيميوني، أن إشبيلية استحق الفوز (0-1) في المباراة التي كان يتوقع أن تكون صعبة، ضمن أحداث الجولة الـ29 من الليغا.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء "الأداء تغير بعد 30 دقيقة من بداية اللقاء، وتحسنا في الشوط الثاني.. لكننا جعلنا الأمور صعبة بأيدينا، ولم نقدم الأداء المنتظر منا".

كما أشار الـ"تشولو" إلى أنه "عندما يكون هناك تبديل بعد نصف ساعة من اللقاء، فهذا يكون بخطأ من المدرب"، وذلك في إشارة لخروج البرازيلي رينان لودي، ودخول الأرجنتيني أنخيل كوريا.

ويرى المدرب الأرجنتيني، أن لمسة يد مواطنه لوكاس أوكامبوس، مهاجم إشبيلية، في اللقطة التي سبقت الهدف مباشرة "لم تكن حاسمة" في نتيجة المباراة، مشددا على أنه لا يريد الوقوف "عند هذه النقطة، في مباراة استحق فيها المنافس الفوز"، رغم "تحسن أداء أتلتيكو في الشوط الثاني".

وأضاف "تتبقى 9 مباريات، وعلينا الآن الاستعداد للمباراة الصعبة أمام ريال بيتيس يوم الأحد المقبل على ملعب (بينيتو فيامارين)، والتي سيغيب عنها الثنائي لويس سواريز وماركوس يورينتي، للإيقاف".

وأتم سيميوني تصريحاته، بالتأكيد على أنه سيركز "خلال هذا الأسبوع على تصحيح الأخطاء".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#أتلتيكو مدريد
#دييغو سيميوني
#الليغا
#إشبيلية

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