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برشلونة يستغني عن أحد نجومه مقابل نيمار

تاريخ النشر: 06/04/2021 - 20:05

برشلونة يستغني عن أحد نجومه مقابل نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني عرض اثنين من لاعبيه على باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وتردد في الساعات القليلة الماضية، تحول رغبة نيمار من التجديد لسان جيرمان إلى العودة لبرشلونة، بعد علمه باقتراب زميله وصديقه الأرجنتيني ليونيل ميسي من البقاء في كامب نو.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن نيمار يفكر جديًا في العودة لبرشلونة، من أجل اللعب إلى جوار ميسي من جديد، حيث كان يأمل أن يوافق البرغوث على الانتقال لسان جيرمان بعد نهاية عقده هذا الموسم، ولكن يبدو أن تولي خوان لابورتا رئاسة البارسا غيّر من خطط الأرجنتيني.

وأضافت الصحيفة، أن هناك خيارين أمام نيمار من أجل العودة لبرشلونة، الأول هو الانتظار حتى نهاية عقده في صيف 2022، والانتقال مجانًا لبرشلونة، خاصة وأن النادي الكاتالوني لن يستطيع شراءه هذا الصيف، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعيشها.

أما الخيار الثاني، والذي قد يتيح عقد الصفقة هذا الصيف، هو الاتفاق على صفقة تبادلية بين برشلونة وسان جيرمان، تقضي بانتقال واحد من الفرنسيين عثمان ديمبلي أو أنطوان غريزمان إلى سان جيرمان، مقابل ضم نيمار.

واختتمت الصحيفة، بأن برشلونة لن يمانع التفريط في أي من الثنائي، حال موافقة سان جيرمان على التخلي عن نيمار هذا الصيف.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#نيمار دا سيلفا
#برشلونة
#باريس سان جيرمان
#عثمان ديمبلي
#أنطوان غريزمان

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