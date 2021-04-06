فاران خارج تشكيلة ريال مدريد أمام ليفربول

أفادت تقارير صحفية أن قلب دفاع ريال مدريد الإسباني، رافاييل فاران، سيغيب عن مباراة فريقه أمام ليفربول الإنجليزي مساء اليوم، الثلاثاء، بسبب تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكر ريال مدريد، في بيان رسمي "يعلن النادي أن مسحة لاعبنا رافاييل فاران جاءت إيجابية، في اختبارات فيروس كورونا التي أقيمت صباح اليوم".

يذكر أن فاران سيغيب بذلك عن مباراة ريال مدريد وليفربول، اليوم الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

كما أنه من المتوقع بشكل كبير غياب فاران عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة أيضًا، السبت المقبل، في الليغا.

ويعاني ريال مدريد دفاعيًا بسبب إصابة سيرجيو راموس، وتأكد غيابه عن المباريات المقبلة.