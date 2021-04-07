مانشستر سيتي يحسم مصير دي بروين

حسم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي مصير لاعبه البلجيكي، كيفين دي بروين، بعدما أعلن عن تمديد عقده لغاية عام 2025.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد دي بروين، في صيف 2023.

وقال مانشستر سيتي، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "نود إعلان أن دي بروين وقع عقدًا حتى صيف 2025".

من جانبه، علق النجم البلجيكي على تجديد عقده، بنشر صورة عبر حسابه على "إنستغرام"، كتب عليها "وتستمر الحكاية".

وانتقل دي بروين إلى مانشستر سيتي، في صيف 2015، قادمًا من فولفسبورغ الألماني.