هدف صلاح يعيد الفراعنة إلى مرمى ريال مدريد

أحرز النجم المصري، محمد صلاح، هدف فريقه ليفربول الوحيد في شباك ريال مدريد الإسباني (1-3)، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل صلاح هدفا لصالح ليفربول في الدقيقة 51 على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو"، ولا يعد صلاح أول لاعب مصري يهز شباك ريال مدريد، فقد سبقه عدة نجوم لهذه المهمة سواء بالمباريات الودية أو الرسمية.

وبدأ محمد موسى لاعب الزمالك الأسبق، مسيرة هز شباك ريال مدريد في مباراة ودية أقيمت على استاد القاهرة، يوم 10 آذار/ مارس 1961، وفاز المرينغي حينها بنتيجة 4-1، وسجل موسى هدف الزمالك الوحيد.

وزار ريال مدريد القاهرة بعد ذلك في نفس العام، وفاز على الزمالك بنتيجة (7-1)، وسجل للفريق المصري اللاعب اليمني علي محسن، كما زار مصر عام 2001 وخاض مواجهة ودية ضد الأهلي، وفاز المارد الأحمر بهدف سجله النيجيري صنداي.

اللاعب المصري الثاني الذي هز شباك ريال مدريد، كان إبراهيم حسن نجم منتخب مصر الأسبق، بقميص فريق نيوشاتل السويسري يوم 27 تشرين الثانى/ نوفمبر 1991، في ذهاب دور الـ16 لكأس الاتحاد الأوروبي.

وسجل إبراهيم حسن هدف الفوز لصالح نيوشاتل في مرمى ريال مدريد، وكان المدرب الإنجليزي القدير روي هودجسون مديرًا فنيًا للفريق السويسري حينها.

ونجح المهاجم المصري أحمد حسام "ميدو"، في هز شباك ريال مدريد، حين كان لاعبا في صفوف مارسيليا الفرنسي، يوم 26 تشرين الثانى/ نوفمبر 2003 في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال، وسجل في شباك إيكر كاسياس، وفاز الفريق الإسباني حينها بالنتيجة 2-1.

كما سجل المصري محمد زيدان في شباك ريال مدريد، بقميص فريق هامبورغ الألماني، وذلك في مباراة ودية عام 2008.